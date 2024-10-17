"Александр всех приятно удивил в контрольной встрече с "Войводиной". Вдруг мы увидели совсем иного Соболева! Александр смог быстро перестроиться и адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Он гораздо больше двигается, ищет мяч, предлагает себя! В "Спартаке" он больше ждал, когда передачи до него дойдут, стоял. Подкупает его желание всем доказать, что он достоин места в основе", - поделился Орлов.
Санкт-петербургский "Зенит" подписал нападающего "Спартака" Александра Соболева в минувшее трансферное окно. По данным СМИ, сумма сделки составила 10 миллионов евро. С самим игроком был заключен контракт до лета 2027-го года. В первых 2-х матчах за сине-бело-голубых в Кубке России Соболев оформил 1+1 по системе гол+пас.
В текущем розыгрыше РПЛ у Александра Соболева нет результативных действий в первых 5-ти матчах. В 12-м туре "Зенит" сыграет на выезде с "Акроном". Матч состоится в пятницу, 18-го октября и будет открывать программу первого, после перерыва на октябрьские матчи сборных, тура чемпионата России.
Источник: "СЭ"
Орлов: Соболев двигается, ищет мяч. В "Спартаке" он стоял, ждал, когда передачи до него дойдут
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о прогрессе форварда Александра Соболева после перехода из "Спартака" в "Зенит".
Фото: официальный сайт "Зенита"