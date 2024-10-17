"РПЛ - один из самых интересных футбольных турниров в Европе. Каждый матч непредсказуем, борьба на всех этажах турнирной таблицы. Это то, что привлекает болельщиков. За чемпионство, помимо "Зенита", борются "Краснодар", "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" и "Спартак". В общем, спать спокойно Семаку в этом сезоне не придется", - заявил Непомнящий.
После 11-ти туров в чемпионате России лидирует "Краснодар". В активе "горожан" 27 набранных очков. Столько же - у "Локомотива", который уступает "Краснодару" по дополнительным показателям и занимает 2-е место. На 3-й строчке с отставанием от лидеров в 1 очко располагается санкт-петербургский "Зенит".
В активе ЦСКА и "Динамо" с 4-5 места по 20 очков, отставание от "Зенита" составляет 6 очков. Замыкает топ-6 московский "Спартак" с 19-ю очками. Чемпионом России шести последних сезонов является санкт-петербургский "Зенит".
Источник: "РБ Спорт"
Непомнящий: РПЛ - один из самых интересных турниров в Европе. За чемпионство борются шесть команд
Российский тренер Валерий Непомнящий оценил интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: официальный сайт РФС