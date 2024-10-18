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"Надеюсь, что эти времена вернутся". Защитник "Краснодара" Гонсалес высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

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Правый защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес выразил надежду, что в скором будущем российские клубы вернутся в еврокубковые турниры.
Фото: ФК "Краснодар"
- Не могу сказать, что это прямо сильно меня беспокоило, но, конечно, мне бы хотелось, чтобы еврокубки были. "Краснодар" всегда борется за первые места в российской лиге и в прежние годы постоянно участвовал в международных турнирах. Очень надеюсь, что эти времена вернутся, - передает слова уругвайского футболиста "быков" "Чемпионат".

30-летний футболист официально стал футболистом "Краснодара" в конце августа, подписав с клубом контракт на три года. Сумма трансфера за его переход из "Мальорки" составила четыре миллиона евро. У футболиста есть опыт выступлений за сборную Уругвая.

Гонсалес провел за "Краснодар" в РПЛ пять матчей и получил две желтые карточки. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в три миллиона евро.

Джованни Гонсалес Краснодар
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