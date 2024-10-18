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Мостовой: если бы Абаскаля назначили в сборную Англии, футбол можно было бы закрывать
Бывший футболист "
Спартака
" Александр Мостовой оценил, смог ли Гильермо Абаскаль возглавить сборную Англии, которая недавно сменила тренера.
Фото: ФК "Спартак"
"Мог бы представить назначение Абаскаля главным тренером? Не смешите. Если бы Абаскаля назначили в сборную Англии, футбол можно было бы закрывать. Хотя, такие как он, умеют хорошо устраиваться", - сказал Мостовой.
Новым главным тренером сборной Англии стал немецкий тренер Томас Тухель, ранее он работал в Английской Премьер-Лиге, руководя лондонским "Челси". Бывший главный тренер английской сборной Гаррет Саутгейт объявил об уходе после проигранного финала чемпионата Европы-2024 против команды Испании. Для него это не первый провал в финалах Евро, в 2020-м сборная "Трех львов" под его руководством упустила титул итальянцам в серии пенальти.
Источник:
"РБ Спорт"
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Александр Мостовой
Гильермо Абаскаль
Сборная Англии
Сегодня, 13:17
Опубликовал:
Артем Сазонов
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