- Я уже говорил, что Соболев - игрок с русским паспортом, который умеет забивать. Мы не используем Лусиано как чистого нападающего. Саша будет конкурировать с Кассьеррой на этой позиции. Уверен, что он точно поможет нам до конца сезона, это игрок хорошего уровня, - цитирует бразильского тренера "Зенита" "Матч ТВ".
Соболев перебрался в клуб с берегов Невы в летнее трансферное окно, подписав контракт на три года. На счету 27-летнего футболиста шесть матчей за "Зенит" в РПЛ, в которых форвард не смог отличиться.
В Кубке России Соболев забил один гол и сделал одну результативную передачу.
"Зенит" благодаря вчерашней победе над "Акроном" лидирует в РПЛ, имея в своем активе 29 баллов. У идущих следом "Краснодара" и "Локомотива" на два очка меньше и по матчу в запасе.
Тренер "Зенита" Оливейра: Соболев точно поможет нам до конца сезона
Ассистент Сергея Семака в "Зените" Вильям Оливейра высказался о форварде сине-бело-голубых Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"