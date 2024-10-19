"Восемь очков до третьего места и одиннадцать до первого - не много? Нет. Я считаю, это по силам отыграть. За счет чего? Нужно забивать голы", - приводит слова Игнатова "Матч ТВ".
Столичный "Спартак" проиграл дома "Краснодару" в матче 12-го тура российской Премьер-лиги со счетом 0:3. Красно-белые занимают на данный момент шестую строчку в турнирной таблице. В активе команды Деяна Станковича осталось 19 очков. Отрыв от топ-3 составляет сейчас 8 баллов, а от лидера чемпионата - 11.
"Считаю, это по силам отыграть". Хавбек "Спартака" Игнатов - об отставании от первого места
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов заявил, что команде по силам отыграть отставание от лидеров чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"