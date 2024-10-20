Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится 2 ноября в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25.
28-летний футболист находится в лазарете с начала сентября - игрок тогда получил перелом плюсневой кости. До своей травмы защитник в этом сезоне принял участие в 6 матчах.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: Чернов вернётся в общую группу "Спартака" перед дерби с ЦСКА
По информации СМИ, центральный защитник московского "Спартака" Никита Чернов вернётся в общую группу команды перед матчем с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"