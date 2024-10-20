"Стал ли "Краснодар" сильнее в этом сезоне? Если у нас идёт рекордная победная серия, значит, стал. Чем могу такую серию? Только хорошей игрой. Это наша рекордная серия. Таких ещё не было. Готовы ли мы составить реальную конкуренцию "Зениту" в борьбе за золотые медали? Как видите, пока мы на первом месте", - цитирует Кривцова "Евро-Футбол".
Вчера, 19-го октября, "Краснодар" одержал выездную победу над московским "Спартаком" в 12-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0, забитыми мячами в той встрече отметились Кевин Ленини, Виктор Са и Хесус Медина, переправивший мяч в свои ворота. Благодаря этой победе южане вышли на первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 30-ю набранными очками в своем активе.
Команда Мурада Мусаева установила клубный рекорд, набрав в стартовых 12-ти турах 30 очков. В 13-м туре чемпионата России "быки" сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов", которые занимают 13-е место с 11-ю очками.
Полузащитник "Краснодара" Кривцов высказался о победной серии южан
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Краснодар"