По информации источника, полузащитник московского "Динамо" Диего Лаксальт получил повреждение приводящих мышц на одной из тренировок.
В текущем сезоне Диего Лаксальт провел за московское "Динамо" во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт уругвайца с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 11-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 20 набранных очков.
Источник: "СЭ".
"СЭ": полузащитник "Динамо" Лаксальт пропустит около месяца из-за мышечной травмы
Полузащитник московского "Динамо" Диего Лаксальт пропустит несколько недель из-за травмы.
Фото: ФК "Динамо"