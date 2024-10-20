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"СЭ": полузащитник "Динамо" Лаксальт пропустит около месяца из-за мышечной травмы

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Полузащитник московского "Динамо" Диего Лаксальт пропустит несколько недель из-за травмы.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, полузащитник московского "Динамо" Диего Лаксальт получил повреждение приводящих мышц на одной из тренировок.

В текущем сезоне Диего Лаксальт провел за московское "Динамо" во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт уругвайца с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 11-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 20 набранных очков.

Источник: "СЭ".

Динамо Диего Лаксальт
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