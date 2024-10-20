"Крылья Советов" — команда с легендарной историей, которая должна быть на более высоких местах. По составу, по тренерской работе, по игре у нас сильная команда. Чемпионат начался для нее достаточно вязко, но при этом мы точно знаем, что "Крылья" могут и будут показывать более качественный футбол", - приводит слова Федорищева "РБ Спорт".
Самарские "Крылья Советов" за 12 туров в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержали 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения (разница мячей 11:17). В результате подопечные Игоря Осинькина набрали 12 очков и на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
В Кубке России "Крылья Советов" за 5 туров группового этапа Пути РПЛ одержали одну победу в серии послематчевых пенальти и потерпели 4 поражения. Набрав 2 очка, самарцы досрочно потеряли все шансы на продолжение участия в турнире.
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" - сильная команда. Она должна быть на более высоких местах
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о выступлении самарских "Крыльев Советов" в нынешнем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"