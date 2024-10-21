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Футболист "Спартака" Игнатов: не сказал бы, что "Краснодар" нас навозил рылом

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Михаил Игнатов, футболист московского "Спартака", высказался о прошедшем матче 12-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, встреча прошла на прошлой неделе на "Лукойл Арене" и завершилась победой "быков" со счетом 3:0. За всю игру красно-белые лишь раз пробили в створ ворот "Краснодара". .

- Это футбол. Если мы не забиваем свои моменты, а соперник реализует свои, такой итог.

- То есть не считаете, что, по-футбольному выражаясь, вас навозили рылом?

- По счету это, возможно, выглядит так, но по игре я бы так не сказал. Согласен, что в первом тайме мы не создали достаточное количество моментов и соперник выглядел лучше, но во втором вышли отыгрываться и сделали хорошее давление, могли забить.

На данный момент красно-белые имеют в своем активе 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. От лидирующего "Краснодара" "Спартак" отделяют 11 очков. В следующем туре РПЛ коллектив Деяна Станковича в гостях встретится с "Пари НН", матч пройдет 27 октября и стартует в 14:15 мск.

24-летний Игнатоев в текущем сезоне РПЛ провел всего три матча (75 минут в общей сложности), но не отметился голевыми действиями.

Источник: "РБ Спорт"

Михаил Игнатов Спартак Краснодар
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