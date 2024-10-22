"Тут уже не только от него все зависит. Должен провалиться Кассьерра, не забивать, а Александр при выходе на замену должен начать забивать. Тогда шанс появится. Пока же все заслуженно, Кассьерра выглядит лучше", - сказал Шалимов.
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" в конце августа, его контракт действует до лета 2027 года. За восемь матчей в составе сине-бело-голубых 27-летний форвард забил один гол и отдал одну голевую передачу - все результативные действия были сделаны в Кубке России.
Петербургский "Зенит" после 12 туров идет на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в активе команды Сергея Семака 29 набранных очков, что на один балл меньше, чем у лидера чемпионата "Краснодара".
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: Кассьерра выглядит лучше Соболева. Александр при выходе на замену должен начать забивать
Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о том, что нужно сделать нападающему Александру Соболеву, чтобы занять место в стартовом составе.
Фото: ФК "Зенит"