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Радимов: "Ростов" устал, им не хватает эмоций, у них нет новых лиц

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Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о "Ростове".
Фото: ФК "Зенит"
"Что касается "Ростова", то мне кажется, "Ростов" попал в какой-то кризис. Если три года назад они четвертые стали, за медали боролись, в прошлом году уже было гораздо сложнее. Какая-то стагнация началась, и я думаю, что, прежде всего, это связано с переездами, перелетами. То есть устала команда. Видно, что устала. Новых лиц там не так много. А этой команде нужны эмоции. И в этом плане им их не хватает", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

После 12-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 13 набранных очков. В субботу, 26-го октября, южане сыграют на своем поле с грозненским "Ахматом" в 13-м туре чемпионата России. После 5-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 2-й строчке в группе B Кубка России с 10-ю очками в своем активе.

В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России южане сыграют с московским "Спартаком", который досрочно занял первое место в группе с московским и махачкалинским "Динамо", а также с "Крыльями Советов". Валерий Карпин является главным тренером "Ростова" с 2022 года, ранее российский специалист возглавлял южан в 2017-2021 годах.

Владислав Радимов Ростов
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