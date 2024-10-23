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Селюк - о бывшем гендире "Спартака": где Асхабадзе — там везде полная зaдница!

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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о генеральном директоре воронежского "Факела" Романе Асхабадзе.
Фото: ФК "Факел"
"Где Асхабадзе — там везде полная зaдница! Пришёл он в "Факел" и всё время говорит: "Ой, у нас самый маленький бюджет!". Хочется сразу ответить, что дело не в бюджете, а что Асхабадзе всё делает через себя. 500 миллион только даёт телевещатель, 50 миллионов — беттинговые спонсоры, продаются билеты в Воронеже в огромных количествах. У Асхабадзе больше миллиарда и он плачет. Это не маленький бюджет. За эти деньги можно собрать команду", - приводит слова Селюка Legalbet.

Роман Асхабадзе занимает должность генерального директора воронежского "Факела" с июля 2019 года, когда команда еще пребывала в ФНЛ. При нём воронежцы в сезоне-2021/22 заняли второе место в Первенстве ФНЛ, впервые за 21 год вышли в Премьер-лигу, где до сих пор продолжают принимать участие (в сезоне-2022/23 "Факел" занял 14-е место, а в сезоне-2023/24 - 11-е место).

В текущем сезоне "Факел" за 12 туров набрал 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, а в Кубке России воронежская команда прекратила своё выступление в турнире после группового этапа Пути РПЛ, заняв в группе D с тремя очками последнее, четвёртое место.

Ранее 41-летний менеджер в 2009-2015 гг. занимался административной работой в московском "Спартаке" и в 2015-2016 гг. - в армянском "Бананце".

Дмитрий Селюк Роман Асхабадзе Факел Спартак
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