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Радимов считает, что "Локомотив" мог недооценить "Химки"

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о поражении "Локомотива" в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Напомним, "железнодорожники" на прошлой неделе в гостях сыграли с "Химками" и потерпели поражение со счетом 0:2.

- Мог ли "Локомотив" недооценить "Химки"? Вполне, вполне. Но здесь и "Химкам" надо отдать должное, и Джикию похвалить, который сыграл матч довольно-таки уверенно. И, в первую очередь, Бакаева, который забил два мяча, - передает слова Радимова "РБ Спорт".

Коллектив Михаила Галактионова после 12 туров имеет в своей копилке 27 баллов и идет на третьем месте в РПЛ. У "Химок" 11 баллов и 13-я позиция в таблице.

В следующем туре "Локомотив" в гостях встретится с "Зенитом", опережающим "железнодорожников" на два балла. Матч пройдет 27 октября.

Владислав Радимов Химки Локомотив
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