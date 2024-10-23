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Тренер "Акрона" Тедеев: Дзюба - высокодуховный человек, верит в Господа, ходит в церковь, молится

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Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев поделился своим мнением о нападающем команды Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
"Артем, прежде всего, уважает себя как личность. Он высокодуховный человек, верит в Господа, ходит в церковь, молится. Посмотрите, какое у него отношение к собственным родителям. И сегодня не уважать такого человека, а мне искать какие-то возможности ему что-то доказать, что я главный тренер, а он должен подчиняться? Да не должен ни один из моих футболистов мне подчиняться", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".

Артём Дзюба перешёл в тольяттинский "Акрон" 12 сентября. Клуб и 36-летний футболист подписали между собой однолетний контракт. До этого нападающий находился без команды в статусе свободного агента, так как в конце мая досрочно расторг контракт с московским "Локомотивом".

После своего перехода Дзюба в составе своей новой команды принял участие в 6 официальных матчах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи. В последнем туре форвард получил травму и был вынужден покинуть поле уже на 7-й минуте. Его выступление в ближайших матчах тольяттинского клуба находится под вопросом.

Акрон Заурбек Тедеев Артем Дзюба
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