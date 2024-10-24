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Канчельскис: хотел бы пройти стажировку у Станковича. Это была бы взаимовыгодная помощь

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о желании пройти стажировку у Деяна Станковича.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Конечно, я хотел бы пройти стажировку у Деяна Станковича в команде. Мне интересно, как живет команда, их недельный цикл, что-то подметил бы.

Это была бы взаимовыгодная помощь, - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".

Станкович работает в московском клубе с минувшего лета. Под его руководством красно-белые в РПЛ провели 12 матчей и набрали 19 очков, клуб занимает шестое место в таблице. В Кубке России "Спартак" в шести матчах набрал 15 очков и занял первое место в своей группе.

27 октября подопечные Станковича в Нижнем Новгороде встретятся с "Пари НН", начало игры запланировано на 14:15 мск.

Андрей Канчельскис Деян Станкович Спартак
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