"С чего взяли, что у него должен быть кредит? Придет волшебник, что ли? Прямо старика Хоттабыча пригласить тогда надо. У нас сейчас слишком много травмированных игроков. Команда придет в норму, наберет форму и будет доказывать. Нам надо набирать очки и не думать о результате. Для нас сейчас, однозначно, чемпионат важнее кубка", - заявил Айдамиров.
Сергей Ташуев возглавил грозненский "Ахмат" 3-го сентября 2024-го года. 65-летний специалист сменил на своем посту российского тренера Магомеда Адиева, с которым команда начинала текущий сезон. После 12-ти туров "Ахмат" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 6 набранных очков.
В Кубке России "Ахмат" одержал 3 победы и потерпел 3 поражения в 6-ти матчах группы С. Клуб из столицы Чечни занял 2-е место в группе, опередив "Краснодар" и "Пари НН", уступив 1-е место московскому ЦСКА. В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России в рамках двухматчевого противостояния "Ахмат" сыграет с "Зенитом".
Источник: Sport24
Гендиректор "Ахмата" Айдамиров: с чего взяли, что у Ташуева должен быть кредит доверия? Придет волшебник, что ли?
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о "кредите доверия" главному тренеру команды Сергею Ташуеву.
Фото: официальный сайт "Ахмата"