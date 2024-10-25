- Хочу ли играть в Европе? На данный момент - нет. Я продлил контракт с "Динамо" и хочу выиграть трофей, болельщики этого заслуживают. Про Европу не думаю, - передает слова Фомина "РБ Спорт".
В текущем сезоне 27-летний Фомин провел в чемпионате России девять матчей и сделал три голевые передачи на партнеров. Новый контракт игрока со столичным клубом действует до 30 июня 2029 года.
"Динамо" с 23 баллами идет на пятой позиции в турнирной таблице. В следующем туре бело-голубые в гостях сыграют с "Химками", матч пройдет 27 октября.
Фомин: на данный момент не хочу играть в Европе
Опорный полузащитник "Динамо" Даниил Фомин признался, что не хочет играть в европейском чемпионате.
Фото: ФК "Динамо"