Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
19:30
КальяриНе начат
Торино
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
21:45
ГаврНе начат

Фомин: на данный момент не хочу играть в Европе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опорный полузащитник "Динамо" Даниил Фомин признался, что не хочет играть в европейском чемпионате.
Фото: ФК "Динамо"
- Хочу ли играть в Европе? На данный момент - нет. Я продлил контракт с "Динамо" и хочу выиграть трофей, болельщики этого заслуживают. Про Европу не думаю, - передает слова Фомина "РБ Спорт".

В текущем сезоне 27-летний Фомин провел в чемпионате России девять матчей и сделал три голевые передачи на партнеров. Новый контракт игрока со столичным клубом действует до 30 июня 2029 года.

"Динамо" с 23 баллами идет на пятой позиции в турнирной таблице. В следующем туре бело-голубые в гостях сыграют с "Химками", матч пройдет 27 октября.

Даниил Фомин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится