"На мой взгляд, петербуржцы явные фавориты в предстоящем матче. Да и пора уже им разбираться с главными конкурентами, тем более дома. Но никто не удивится, если "Зенит" легко обыграет "Локомотив". Все скажут: "Ничего страшного", – заявил Мостовой.
В это воскресенье, 27 октября, петербургский "Зенит" примет на своем поле "Локомотив", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит Кирилл Левников, на VAR ему будут помогать Сергей Цыганок и Виталий Мешков. По итогам 12 туров сине-бело-голубые идут на вотром месте в таблице РПЛ, команда набрала 29 очков и отстает от лидера "Краснодара" на один балл. Московский "Локомотив" располагается на третьей строчке с 27-ю набранными очками.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: никто не удивится, если "Зенит" легко обыграет "Локомотив". Все скажут: "Ничего страшного"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"