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Мостовой: никто не удивится, если "Зенит" легко обыграет "Локомотив". Все скажут: "Ничего страшного"

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
"На мой взгляд, петербуржцы явные фавориты в предстоящем матче. Да и пора уже им разбираться с главными конкурентами, тем более дома. Но никто не удивится, если "Зенит" легко обыграет "Локомотив". Все скажут: "Ничего страшного", – заявил Мостовой.

В это воскресенье, 27 октября, петербургский "Зенит" примет на своем поле "Локомотив", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит Кирилл Левников, на VAR ему будут помогать Сергей Цыганок и Виталий Мешков. По итогам 12 туров сине-бело-голубые идут на вотром месте в таблице РПЛ, команда набрала 29 очков и отстает от лидера "Краснодара" на один балл. Московский "Локомотив" располагается на третьей строчке с 27-ю набранными очками.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Зенит Локомотив
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