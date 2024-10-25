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Экс-спартаковец Шешуков: делать какие-то выводы о Станковиче в "Спартаке" рано

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Бывший полузащитник "Спартака" Александр Шешуков поделился мнением о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне кажется, что еще не так много времени прошло. Здесь сложно оценивать. Если брать чемпионат, Станкович работает три месяца - мне кажется, что это слишком короткий срок. Делать какие-то выводы рано. Были неплохие матчи. Не хватает стабильности. Пришла группа футболистов, которые не так долго играют вместе. Здесь не приходится говорить о какой-то сыгранности. За такое короткое время тяжело создать команду, которая будет хорошо играть и при этом добиваться положительного результата", - сказал Шешуков.

Деяна Станковича назначили главным тренером московского "Спартака" в это межсезонье, в 12 матчах Российской Премьер-Лиги красно-белые под его руководством одержали пять побед, три раза проиграли и четыре раза играли вничью. Команда набрала 19 очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 11 очков. До своего назначения в московский клуб Станкович работал в венгерском "Ференцвароше", сербской "Црвене Звезде" и итальянской "Сампдории".

В 13-м туре "Спартак" сыграет с "Пари НН" на выезде, встреча состоится в этой воскресенье, 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Шешуков Спартак Деян Станкович
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