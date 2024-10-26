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Игнатов: с таким составом "Спартак" может бороться за высокие места

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Полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов поделился своим мнением о перспективах выступления красно-белых в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Каждый игрок в составе "Спартака" достоин своего места в команде. На мой взгляд, с таким составом мы можем бороться за высокие места", — приводит слова Игнатова Legalbet.

После 12 туров московский "Спартак" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 19 очков, которые позволяют красно-белым на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице. В 13-м туре команда Деяна Станковича 27 октября в Нижнем Новгороде сыграет против "Пари НН". Стартовый свисток запланирован на 14:15 по московскому времени.

Спартак Михаил Игнатов
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