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Гончаренко: исторически сложилось, любому тренеру и команде хочется обыграть "Спартак"

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Главный тренер нижегородского "Пари НН" Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Пари НН"
"Приезд "Спартака" - это всегда большое событие. У меня есть рычаги для того, чтобы хорошо настроить игроков на "Спартак". Этот тот случай, когда футболиста можно ночью разбудить и он скажет, что готов играть против красно-белых. В моей практике было много матчей со "Спартаком", любому тренеру и команде хочется обыграть московский клуб, так сложилось исторически", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".

"Пари НН" и московский "Спартак" встретятся друг с другом 27 октября в Нижнем Новгороде в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Стартовый свисток должен прозвучать в 14:15 по московскому времени.

Перед началом 13-го тура "Спартак" с 19-ю очками расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, а "Пари НН" с 12-ю очками занимает одиннадцатое место. В начале месяца в "Пари НН" произошла тренерская перестановка: вместо Саши Илича команду возглавил Виктор Гончаренко, известный по работе в ЦСКА, "Краснодаре", "Уфе", "Урале".

Виктор Гончаренко Нижний Новгород Спартак
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