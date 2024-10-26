"Локомотив" - слишком сырая команда для победы над "Зенитом". "Железнодорожники", с точки зрения атаки, очень интересны, но слишком легковесны. Не скажу, что имеются проблемы в обороне, например, мне очень нравится Монтес, он придал команде солидности", - приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Московский "Локомотив" 27 октября в Санкт-Петербурге в рамках матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встретится с действующим чемпионом страны - "Зенитом". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
Перед началом этой встречи команды в турнирной таблице чемпионата России располагаются на соседних строчках: "Зенит", набрав 29 очков, занимает второе место; "Локомотив", набрав 27 очков, идёт третьим. Текущим лидером РПЛ с 30 очками является "Краснодар".
Григорян: "Локомотив" - слишком сырая команда для победы над "Зенитом"
Российский тренер Александр Григорян поделился своим мнением о московском "Локомотиве" перед матчем 13-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"