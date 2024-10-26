- Мне всегда очень нравился Аршавин. Сейчас я мог бы выделить Глушенкова, в прошлом году он показывал удивительный футбол в "Локомотиве", выдал невероятный старт в "Зените". Думаю, этот парень мог бы заиграть в топ-лигах. Ещё мне нравится Обляков, у него большой потенциал, - цитирует Илича "РБ Спорт".
Напомним, Глушенков перебрался в петербургскую команду минувшим летом из столичного "Локомотива". На счету Глушенкова 10 матчей за "Зенит" во всех турнирах и девять забитых мячей. Футболист в настоящее время восстанавливается после полученного повреждения. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в 16 миллионов евро.
25-летний Глушенков в прошлом сезоне провел за "Локомотив" 29 матчей в чемпионате России, забил шесть голов и сделал 18 голевых передач на партнеров.
"Зенит" в 12-ти турах набрал 29 баллов и идет вторым в таблице РПЛ. Следующим соперником сине-бело-голубых станет "Локомотив", встреча пройдет 27 октября.
Экс-наставник "Пари НН" Илич: думаю, Глушенков мог бы заиграть в топ-лигах
Сербский тренер Саша Илич, ранее уволенный из нижегородского "Пари НН", рассказал, кто из российских футболистов ему нравится.
Фото: ФК "Зенит"