- У "Локомотива" есть шансы на победу в игре с "Зенитом". Надо верить в себя и бороться. У "железнодорожников" молодая и амбициозная команда, - цитирует Смородскую "Чемпионат".
Встреча между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет 27 октября на поле петербургской команды, старт игры запланирован на 19:30 мск.
После 12-ти туров в активе "Зенита" 29 баллов и второе место в турнирной таблице, у московского "Локомотива" на два очка меньше и третья позиция в РПЛ.
Напомним, в последнем матче РПЛ "Локомотив" проиграл "Химкам" со счетом 0:2, а "Зенит" забил пять безответных мячей в ворота "Акрона".
Смородская оценила шансы "Локомотива" победить "Зенит"
Ольга Смородская, в прошлом президент столичного "Локомотива", высказалась перед игрой 13-го тура РПЛ между "Зенитом" и "железнодорожниками".
Фото: Официальный сайт РПЛ