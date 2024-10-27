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Нападающий "Спартака" Шамар Николсон высказался о победе над "Пари НН"

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Форвард московского "Спартака" Шамар Николсон высказался о победе над "Пари НН" в 13-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Самое важное, что мы победили. Но была тяжёлая игра для обеих команд. "Пари НН" очень хорошо играл. Я не хочу искать оправданий в виде некачественного газона, потому что обе команды играли в равных условиях. Самое главное, что мы сохраняли спокойствие, дождались первого гола и победили", - цитирует Николсона "Чемпионат".

Сегодня, 27-го октября, московский "Спартак" одержал выездную победу над "Пари НН" в 13-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Шамар Николсон. В компенсированное время главный арбитр встречи показал прямую красную карточку полузащитнику нижегородцев Владиславу Карапузову.

После 13-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками. В следующем туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с московским ЦСКА.

Спартак Шамар Николсон Нижний Новгород
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