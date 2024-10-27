"Счёт остаётся на табло, ошибки надо исправлять. Мы могли сегодня выиграть, потому что "Спартак" много ошибался и играл не в полную силу. Обидный результат. Я думаю, что не только руководство и болельщики "Пари НН", но и все видят руку Гончаренко в игре команды в последних матчах. То, что сейчас мы в зоне вылета — это временная позиция. Наша задача — быть значительно выше", — приводит слова Гусейнова Metaratings.
Нижегородский "Пари НН" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги на своём поле 27 октября принимал московский "Спартак". Итоговый результат матча - победа красно-белых со счётом 2:0. В связи с этим у команды Виктора Гончаренко в активе осталось 12 очков, с которыми "Пари НН" на данный момент занимает двенадцатое место в турнирной таблице.
В следующем туре футбольный клуб из Нижнего Новгорода 3 ноября на выезде сыграет против грозненского "Ахмата", который с 9-ю очками сейчас находится на пятнадцатом месте.
Гендиректор "Пари НН": мы могли выиграть, потому что "Спартак" много ошибался и играл не в полную силу
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение нижегородской команды от московского "Спартака" в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"