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Гендиректор "Пари НН": мы могли выиграть, потому что "Спартак" много ошибался и играл не в полную силу

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение нижегородской команды от московского "Спартака" в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"Счёт остаётся на табло, ошибки надо исправлять. Мы могли сегодня выиграть, потому что "Спартак" много ошибался и играл не в полную силу. Обидный результат. Я думаю, что не только руководство и болельщики "Пари НН", но и все видят руку Гончаренко в игре команды в последних матчах. То, что сейчас мы в зоне вылета — это временная позиция. Наша задача — быть значительно выше", — приводит слова Гусейнова Metaratings.

Нижегородский "Пари НН" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги на своём поле 27 октября принимал московский "Спартак". Итоговый результат матча - победа красно-белых со счётом 2:0. В связи с этим у команды Виктора Гончаренко в активе осталось 12 очков, с которыми "Пари НН" на данный момент занимает двенадцатое место в турнирной таблице.

В следующем туре футбольный клуб из Нижнего Новгорода 3 ноября на выезде сыграет против грозненского "Ахмата", который с 9-ю очками сейчас находится на пятнадцатом месте.

Нижний Новгород Спартак Давид Мелик-Гусейнов
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