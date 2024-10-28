"Я хочу поблагодарить Станковича за его доверие и веру в меня. Надеюсь, смогу показывать такие же хорошие результаты и дальше, чтобы впечатлить его", - приводит слова Николсона "Чемпионат".
Шамар Николсон, играющий на позиции центрального нападающего, выступает за московский "Спартак" с января 2022 года. Прошлый сезон форвард провел в аренде во французском "Клермоне". В нынешнем сезоне 27-летний ямаец провел за красно-белых 9 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.
Нападающий "Спартака" Николсон: хочу поблагодарить Станковича за его доверие и веру в меня
Форвард московского "Спартака" Шамар Николсон выразил благодарность главному тренеру команды Деяну Станковичу.
Фото: ФК "Спартак"