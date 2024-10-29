"Мне доложили об информации о возможной отставке Корниленко, но здесь комментировать это не могу. Это инсайд, давайте дождемся официальной информации от клуба", - цитирует Осинькина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сергей Корниленко, занимающий должность спортивного директора, и самарские "Крылья Советов" ведут переговоры о расторжении трудового соглашения.
По итогам 13 сыгранных туров "Крылья Советов" занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинькина набрала 12 очков.
Осинькин: мне доложили об информации о возможной отставке Корниленко, но давайте дождемся официальной информации
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал слухи о возможной отставке спортивного директора самарцев Сергея Корниленко.
Фото: ФК "Крылья Советов"