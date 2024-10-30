"Разговор с Игорем на эту тему был уже достаточно давно. Он хочет вернуться в Санкт-Петербург и продолжать заниматься тренерской работой. Из "Торпедо" Игорь уже уволился, и на его место пришел другой специалист. Мы в свою очередь, готовы взять его на работу. Думаю, с 1 декабря сможет выйти на работу. Но знакомиться со своей командой Игорь может начать и раньше", - приводит слова Шейнина "Матч ТВ".
Игорь Денисов - воспитанник петербургского футбола. На профессиональном уровне он выступал на позиции опорного полузащитника в составе таких клубов, как петербургский "Зенит" (2002-2013 гг.), махачкалинский "Анжи" (2013 г.), московское "Динамо" (2013-2017 гг.), московский "Локомотив" (2017-2019 гг.). В составе сборной России полузащитник в общей сложности провёл 53 матча.
Среди главных достижений Игоря Денисова можно назвать 4 победы в чемпионатах России, 3 победы в Кубке России, и по одной победе в Кубке и Суперкубке УЕФА.
После завершения карьеры Денисов в январе 2024 года стал тренером команды 2011 года рождения в Академии московского футбольного клуба "Торпедо". Однако в июне 40-летний специалист был оштрафован на 15 тыс. рублей и отстранен от любой футбольной деятельности на 1 год условно из-за допуска к участию в матче игрока, который не имел на это права.
Директор СШОР "Зенит": Игорь Денисов с 1 декабря сможет выйти на работу тренером в школе
Директор СШОР "Зенит" Евгений Шейнин подтвердил информацию о приходе Игоря Денисова в школу в качестве тренера.
Фото: ФК "Зенит"