"Оливейра сказал, что "Зениту" предлагали Депая? Это неправда. Контакты со "Спартаком"? Между российскими клубами и официальными представителями Мемфиса было ноль контактов", - цитирует Ледуре "РБ Спорт".
Этим летом сообщалось, что голландский нападающий Мемфис Депай может перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги. В летнее трансферное окно Депай присоединился к бразильскому "Коринтиансу" на правах свободного агента и заключил контракт до конца 2026 года.
Ранее голландец выступал за "Манчестер Юнайтед", мадридский "Атлетико", каталонскую "Барселону", французский "Лион" и "ПСВ". В текущем сезоне форвард отметился 2-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами в 7-ми матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Агент Депая: у нас не было контактов с российскими клубами
Футбольный агент Себастьян Ледуре, представляющий интересы нападающего Мемфиса Депая, прокомментировал слова тренера "Зенита" Вильяма Оливейры о том, что петербуржцам предлагали подписать игрока.
Фото: УЕФА