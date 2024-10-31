- На мой взгляд, главным фактором ухода из "Локомотива" было недостаточное количество игрового времени. В стартовый состав он не всегда входил. Правильно, что захотел попробовать, - цитирует Смородскую Metaratings.ru.
Напомним, по окончании прошлого сезона Миранчук покинул столичную команду, не став продлевать контракт. Футболист заключил контракт со швейцарским клубом "Сьон". Полузащитник провел за новую команду пять матчей, но не смог забить или ассистировать партнерам.
Трудовой договор Миранчука со "Сьоном" действует до 30 июня 2026 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.
Смородская: правильно, что Антон Миранчук захотел попробовать себя в Европе
Бывший президент "железнодорожников" Ольга Смородская прокомментировала уход Антона Миранчука из "Локомотива".
Фото: ФК "Сьон"