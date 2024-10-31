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Колыванов: для Зиньковского лучше, если он уйдёт из "Спартака". Зачем ему сидеть на лавке?

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Бывший российский футболист Игорь Колыванов прокомментировал слухи о трансфере полузащитника "Спартака" Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович не видит Зиньковского игроком стартового состава. А Антону не хочется постоянно выходить на замену, ведь ему уже 28 лет. У него уже зрелый возраст и ему хочется играть. Для Зиньковского лучше, если он уйдёт из "Спартака" и будет где-то играть. Зачем ему сидеть на лавке?" - сказал Колыванов.

Ранее в СМИ писали о том, что руководство "Спартака" готово продать Антона Зиньковского в зимнее трансферное окно, сообщалось, что главный тренер красно-белых Деян Станкович не против того, чтобы клуб отпустил игрока.

В текущем сезоне Зиньковский провел за "Спартак" семь матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. В рамках Кубка России игрок сделал три голевые передачи в пяти встречах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего полузащитника в 3 миллиона евро, трудовое соглашение истекает летом 2027 года.

Источник: "Чемпионат"

Антон Зиньковский Спартак Игорь Колыванов
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