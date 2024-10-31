"Эсекьель в 2018-м стал чемпионом с "Атлантой", а мы тогда внимательно изучали MLS и рассматривали нескольких футболистов оттуда. В том числе Барко - но там и ценник был соответствующий. А ЦСКА в то время больших трансферов не делал", - сказал Чистяков.
Аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" прошедшим летом из американского клуба "Атланта". Согласно данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 14 миллионов евро, с 25-летним аргентинцем подписали контракт до июня 2027 года.
В текущем сезоне Барко провел за "Спартак" 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил пять голов и пять раз отдавал голевые передачи. В Кубке России полузащитник принял участие в трех встречах, отметившись одним забитым мячом.
Источник: Sport24
Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко мог играть за ЦСКА
Бывший скаут ЦСКА и спортивный директор "Спартака" заявил, что полузащитник Эсекьель Барко, выступающий сейчас за красно-белых, мог перейти в ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"