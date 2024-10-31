Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
20:30
ФиорентинаНе начат
Комо
22:45
ЛациоНе начат
Рома
22:45
ТориноНе начат

Бруней отправит на матч со сборной России полупрофессиональных футболистов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бруней отправит на товарищеский матч со сборной России команду, состоящую из полупрофессионалов, у которых помимо футбола есть другая работа.
Фото: РФС
В Футбольной ассоциации Брунея сообщили, что отправят в Россию вторую команду, потому что большинство футболистов основной команды не смогут принять участие в товарищеской встречи из-за отпуска, для которого выделено всего три недели. В декабре игрокам предстоят предсезонные сборы.

"Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов. В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС", - сообщили в Футбольной ассоциации.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча, один из них пройдет в Краснодаре 19-го числа, где подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Брунея, занимающей 183-е место в рейтинге ФИФА. Перед этим 15 ноября российская сборная проведет матч с национальной командой Сирии.

Источник: "Спорт Экспресс"

Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится