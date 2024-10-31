В Футбольной ассоциации Брунея сообщили, что отправят в Россию вторую команду, потому что большинство футболистов основной команды не смогут принять участие в товарищеской встречи из-за отпуска, для которого выделено всего три недели. В декабре игрокам предстоят предсезонные сборы.
"Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов. В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС", - сообщили в Футбольной ассоциации.
В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча, один из них пройдет в Краснодаре 19-го числа, где подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Брунея, занимающей 183-е место в рейтинге ФИФА. Перед этим 15 ноября российская сборная проведет матч с национальной командой Сирии.
Источник: "Спорт Экспресс"
Бруней отправит на матч со сборной России полупрофессиональных футболистов
Бруней отправит на товарищеский матч со сборной России команду, состоящую из полупрофессионалов, у которых помимо футбола есть другая работа.
Фото: РФС