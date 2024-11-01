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Непомнящий оценил шансы "Спартака" на чемпионство

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы столичного "Спартака" на золотые медали в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- У "Спартака" остались лишь математические шансы. Они слишком слабо стартовали, чтобы всерьез бороться за титул, - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".

В этом сезоне красно-белые провели в РПЛ 13 матчей и набрали 22 очка, команда Деяна Станковича находится на шестой строчке в турнирной таблице. В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с ЦСКА, матч пройдет в рамках 14-го тура чемпионата 2 ноября и начнется в 20:45 мск.

Напомним, в 13-м туре РПЛ красно-белые в гостях победили "Пари НН" со счетом 2:0.

Валерий Непомнящий Спартак
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