- Не знаю, фаворит ли ЦСКА в предстоящем дерби, но, мое мнение, он выглядит более уверенно, чем "Спартак". Это более стабильная команда, и есть понимание, что от нее ждать. А вот чего ждать от "Спартака", я не понимаю, - передает слова Смородской "Матч ТВ".
ЦСКА примет красно-белых на своем поле завтра, 2 ноября, поединок начнется в 20:45 по столичному времени.
После 13-ти туров в активе "армейцев" 24 очка и пятое место в турнирной таблице. "Спартак" набрал 22 очка и отстает от ЦСКА на одну позицию в РПЛ.
Напомним, в прошлом матче РПЛ ЦСКА дома встречался с "Факелом", встреча завершилась без забитых мячей. "Спартак" в 13-м туре в гостях победил "Пари НН", забив в ворота нижегородцев два безответных мяча.
Смородская: ЦСКА выглядит более уверенно, чем "Спартак"
Ольга Смородская, экс-президент столичного "Локомотива", высказалась о предстоящем дерби между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ