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Мостовой - о матче сборной России с Брунеем: это даже не позор, это что-то хуже

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Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о товарищеском матче сборных России и Брунея, который пройдет в ноябре.
Фото: РФС
"Я не знаю, как это комментировать. Это даже не позор, это что-то хуже, наверное. Как сборная России может играть против такого? Это же абсурд. Я вообще не знал, что такая сборная существует. Но теперь выясняется, что у них есть несколько команд. Кошмар", - сказал Мостовой.

Национальная команда России во время ноябрьских сборов проведет два товарищеских матча. В Краснодаре 15-го числа российская сборная сыграет с командой Брунея, 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сирии, эта игра пройдет в Волгограде. Ранее в СМИ сообщали о том, что Бруней привезет на матч с российской сборной команду из полупрофессиональных футболистов, позже эту информацию опровергли и уточнили в РФС и Ассоциации футбола Брунея.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Сборная России
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