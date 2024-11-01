"Я не знаю, как это комментировать. Это даже не позор, это что-то хуже, наверное. Как сборная России может играть против такого? Это же абсурд. Я вообще не знал, что такая сборная существует. Но теперь выясняется, что у них есть несколько команд. Кошмар", - сказал Мостовой.
Национальная команда России во время ноябрьских сборов проведет два товарищеских матча. В Краснодаре 15-го числа российская сборная сыграет с командой Брунея, 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сирии, эта игра пройдет в Волгограде. Ранее в СМИ сообщали о том, что Бруней привезет на матч с российской сборной команду из полупрофессиональных футболистов, позже эту информацию опровергли и уточнили в РФС и Ассоциации футбола Брунея.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой - о матче сборной России с Брунеем: это даже не позор, это что-то хуже
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о товарищеском матче сборных России и Брунея, который пройдет в ноябре.
Фото: РФС