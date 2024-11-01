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Экс-сотрудник "Локо" Файзуллин: Баринов еще лет пять-шесть будет пылить на хорошем уровне

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Бывший спортивный директор академии "Локомотива" Ильшат Файзуллин поделился своим мнением о перспективах полузащитника московского клуба Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
"28 лет – это расцвет сил. Еще лет пять-шесть будет пылить на хорошем уровне. Зная его характер и работоспособность, зная по интервью, как он любит свою семью, человек семейный, это дорогого стоит для футболиста, который понимает, для чего он существует", - приводит слова Файзуллина "Спорт День за Днем".

Дмитрий Баринов выступает за московский "Локомотив" с 2012 года. Всего на счету 28-летнего футболиста в составе основной команды "железнодорожников" 233 официальных матча, в которых он забил 10 голов, отдал 18 голевых передач, получил 84 желтых и 1 прямую красную карточки.

Действующий контракт опорного полузащитника с московским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 млн евро.

Локомотив Дмитрий Баринов
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