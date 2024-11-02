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Врач "Динамо": будем стараться, чтобы Лаксальт вернулся до перерыва на сборные

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Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал о состоянии здоровья полузащитника бело-голубых Диего Лаксальта.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Диего на этой неделе начал работать на поле. В ближайшее время он у нас должен выполнить протокол для возвращения в общую группу. И, возможно, в ближайших играх Диего поможет команде. Ждать его после ноябрьской паузы на международные матчи? Будем стараться, чтобы Лаксальт вернулся до перерыва на сборные", - приводит слова Родионова "СЭ".

Диего Лаксальт в настоящее время находится в "лазарете" московского "Динамо", так как на одной из тренировок получил повреждение приводящих мышц. В ткущем сезоне 31-летний футболист в общей сложности в составе бело-голубых принял участие в 9 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился.

"Динамо" в 14 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги набрало 27 очков и на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему "Краснодару" 6 очков.

Диего Лаксальт Динамо
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