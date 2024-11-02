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Кавазашвили - о совмещении Карпиным постов в "Ростове" и сборной России: на двух стульях никогда не усидишь

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Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в "Ростове" и сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"На двух стульях никогда не усидишь. Когда ты хочешь зацепиться за "Ростов" и возглавить сборную России, ты ни в одном из этих мест не преуспеешь. Это очень важно. [После того, как ФИФА и УЕФА ввели санкции] Карпину надо было уйти из "Ростова" и взять молодежную сборную России, занимаясь только с ней", - приводит слова Кавазашвили "ВсеПроСпорт".

Валерий Карпин занимает должность главного тренера футбольного клуба "Ростов" с декабря 2017 года, а должность главного тренера сборной России с июля 2021 года. 55-летний специалист до сих пор продолжает занимать оба поста.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года после начала специальной военной операции на территории Украины ввели санкции против футбольных клубов и сборных из России путём их отстранения от участия в международных турнирах, проводимых под их эгидой. Тем самым, сборная России проводит последние 2,5 года только товарищеские матчи.

Анзор Кавазашвили Сборная России Валерий Карпин Ростов
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