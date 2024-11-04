"У меня нет реального объяснения происходящего в "Крыльях". Когда что-то ломается внутри команды, появляется психологический барьер, который трудно преодолевается игроками и тренерами. Кажется, делаешь всё правильно, а команда не играет так, как нужно. Проблема тренера", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".
Вчера, 3-го ноября, самарские "Крылья Советов" проиграли тольяттинскому "Акрону" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2. Авторами забитых мячей стали Родриго Эсковаль и Артем Дзюба. Ранее руководство отправило в отставку с поста спортивного директора самарцев Сергея Корниленко.
После 14-ти сыгранных туров самарцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками. Сообщалось, что главный тренер Игорь Осинькин в ближайшее время может быть отправлен в отставку, однако губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что специалист доработает до конца сезона.
Непомнящий - о "Крыльях Советов": команда не играет так, как нужно - проблема тренера
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"