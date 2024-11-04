"Соболев — это мой брат, я желаю ему всего наилучшего. Фанаты его ненавидят? Не знаю, я не могу его ненавидеть — у нас была хорошая связка, он отдал мне много голевых передач, особенно за последний год", - цитирует Бонгонду "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Нападающий "Спартака" Бонгонда: Соболев - это мой брат, я желаю ему всего наилучшего
Нападающий московского "Спартака" Тео Бонгонда высказался о форварде петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"