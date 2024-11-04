"Умяров и Пруцев не только в дерби доказали, что их зря критикуют. Они это делают и каждый день на тренировках, хотя вы их и не видите, и в тех играх, когда они проводят не весь матч. Умяров и Пруцев идут своей дорогой. Могу их только поздравить с такой грандиозной работой", - цитирует Денисова Sport24.
Московский "Спартак" одержал выездную победу над ЦСКА в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0, авторами забитых мячей стали Тео Бонгонда и Хесус Медина. Данил Пруцев в той встрече записал на свой счет две голевые передачи.
В текущем сезоне Данил Пруцев провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.
На счету Наиля Умярова в этом сезоне 14 выходов на поле и 1 забитый гол. После 14-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 25 набранных очков.
Денисов: Умяров и Пруцев не только в дерби доказали, что их зря критикуют
Защитник "Спартака" Даниил Денисов высказался об игре Наиля Умярова и Данила Пруцева.
Фото: ФК "Спартак"