"Спартак" победил ЦСКА в дерби, но эта победа не отражает игры. Команды устроили побоище. Не думаю, что "Спартак" будет мотивирован на Кубок России после матча с ЦСКА. Для них главная мотивация – это чемпионат страны. Кубок для "Спартака" не так важен", – приводит слова Смородской Metaratings.
"Спартак" после 14 тура, набрав 25 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков. В последнем туре красно-белые одержали победу над московским ЦСКА - 2:0.
5 ноября "Спартак" сыграет первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против "Ростова". Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Смородская: главная мотивация "Спартака" - РПЛ, Кубок России не так важен
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась своим мнением о мотивации "Спартака" в матчах чемпионата и Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"