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Смородская: Кордоба не враг сам себе, чтобы переходить в "Спартак"

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Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала продление контракта Джона Кордобы с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" и Кордоба идеально подходят друг другу. Его покупка оказалась большой удачей для "быков" и для самого Кордобы. Возможный переход в "Спартак"? Ну Кордоба же не враг сам себе, чтобы переходить в "Спартак". Зачем ему это? В "Краснодаре" он борется за чемпионство", - приводит слова Смородской "РБ Спорт".

Утром 5 ноября "Краснодар" объявил о продлении контракта с колумбийским нападающим Джоном Кордобой до 30 июня 2027 года с возможностью его дальнейшей пролонгации. 31-летний форвард выступает в составе "быков" с июля 2021 года. В текущем сезоне футболист в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил 8 голов и отдал партнёрам 4 голевые передачи.

В начале сентября в СМИ появилась информации о желании московского "Спартака" выкупить Кордобу у "Краснодара". "Быки" якобы были согласны продать нападающего, но красно-белые не смогли договориться с ним по условиям личного контракта.

Джон Кордоба Ольга Смородская Краснодар Спартак
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