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Радимов - о Роше: зачем нам такой футболист в чемпионате?

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о защитнике ЦСКА Виллиане Роше.
Фото: ПФК ЦСКА
"Понимая, что ничего не получается, вмешался в игру этот сумасшедший Роша, который стал наступать кому-то на ноги сзади. Потом начал со всеми драться, всех бить. Какое-то помутнение, что ли. Его в прошлом дерби удалили, в этом дерби удалили. У меня такой вопрос сейчас вот просто возникает: зачем нам такой футболист в чемпионате, который получает наверняка большие деньги и так хамит?", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

В 14-м туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на своем поле уступил "Спартаку" со счетом 0:2, забитыми мячами в той встрече отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. Во втором тайме футболисты устроили массовую потасовку, по итогам которой главный арбитр удалил с поля защитника ЦСКА Виллиана Рошу и защитника красно-белых Руслана Литвинова.

В текущем сезоне Виллиан Роша провел за "армейцев" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027. После 14-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Владислав Радимов Виллиан Роша ЦСКА
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