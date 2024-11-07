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Ерохин: Сантос может объясниться на русском в каких-то бытовых вопросах, будет совершенствоваться

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Нападающий "Зенита" Александр Ерохин высказался о получении российского паспорта Дугласом Сантосом.
Фото: ФК "Зенит"
— Он разговаривает по-русски? Много слов знает?

— Понимает все футбольные термины. Может объясниться на русском в каких-то бытовых вопросах. Он долго в России, поэтому основные фразы знает. Будет совершенствоваться, - цитирует Ерохина "СЭ".

21-го октября указом президента Российской Федерации защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил российское гражданство. Вчера, 6-го ноября, пресс-служба петербуржцев сообщила, что теперь игрок не будет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге.

Дуглас Сантос выступает за петербуржцев с лета 2019 года. Всего защитник провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 200 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 33 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт Сантоса с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Зенит Александр Ерохин Дуглас Сантос
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