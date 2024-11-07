"В чём секрет побед "Локомотива"? На самом деле он лежит на поверхности. Мы все отдаёмся на 100%, у нас есть один общий механизм, и каждый игрок, который выходит на поле, делает то, что должен, на благо команды. Вне зависимости от того, начал он игру в стартовом составе или вышел на замену. Грубо говоря, мы все бегаем и работаем на результат", - приводит слова Тикнизяна Metaratings.
Московский "Локомотив" за 14 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал 10 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. В результате "железнодорожники" набрали 31 очко и на данный момент занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Михаила Галактионова 9 ноября у себя дома примет воронежский "Факел".
В Кубке России "Локомотив" в семи матчах одержал семь побед и в настоящее время после первой игры 1/4 финала Пути РПЛ ведёт у московского "Динамо" со счётом 2:1. Ответный матч пройдёт 28 ноября на домашнем стадионе красно-зелёных - "РЖД Арене".
Наир Тикнизян раскрыл секрет побед "Локомотива"
Полузащитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал, за счёт чего "железнодорожники" добиваются побед в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"